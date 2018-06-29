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Ірландія заявила про підтримку санкцій проти Росії

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КИЇВ. 29 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрівся з Головою Нижньої палати Парламенту Ірландії Шоном О’Фарілом та Віце-прем’єр-міністром – Міністром закордонних справ і торгівлі Ірландії Саймоном Ковене. У ході зустрічі ірландська сторона заявила про підтримку санкцій проти Росії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС.

"Ірландська сторона заявила про неухильну підтримку санкцій проти Росії та готовність відстоювати інтереси України в ЄС, а також відзначила наявність значного потенціалу для розвитку співпраці з Україною, насамперед у сферах сільського господарства, харчової промисловості, інформаційних технологій, фармацевтики, культурного обміну між університетами тощо", - йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі було домовлено надіслати до України торговельно-економічну місію для опрацювання на місці подальших шляхів розвитку бізнес-зв’язків.

"У цьому контексті важливе значення для ефективного подальшого розвитку двосторонніх відносин матиме заплановане відкриття Посольства Ірландії в Україні", - зазначили у МЗС.

Нагадаємо, Європейський союз прийняв рішення ще на 6 місяців продовжити економічні санкції проти Росії.

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