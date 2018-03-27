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Ирландия вышлет российского дипломата

Ирландия вышлет российского дипломата

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. Ирландия приняла решение выдворить одного российского дипломата в знак солидарности с Великобританией из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, передает УНН со ссылкой на The Irish Times.

Один из российских дипломатов в Ирландии, должен быть выслан. Такую информацию подтвердил министр иностранных дел Ирландии Симон Коуэн.

Сообщается, что сегодня утром российский посол был вызван в Департамент иностранных дел в Дублине, чтобы получить информацию об этом решении.

"Использование химического оружия, в том числе использование любых токсичных химических веществ в качестве оружия, кем угодно и где угодно, особенно шокирующее и отвратительное. Атака в Солсбери была не просто атакой против Соединенного Королевства, а оскорблением международной системы, основанной на правилах, от которых зависит наша безопасность и благополучие", - говорится в заявлении правительства Ирландии.

В заявлении говорится, что после выводов Европейского совета и оценки со стороны служб безопасности господин Коуэн решил выгнать одного из сотрудников посольства в Дублине.

Сообщают, что Россия имеет 17 аккредитованных дипломатов в своем посольстве на юге Дублина.

Напомним, по состоянию на утро, 27 марта, 24 страны мира сообщили, что высылают 139 российских дипломатов.

Сейчас, с Ирландией, уже 25 стран приняли решение выдворить российских дипломатов, вместе 140 дипломатов.

Напомним, вчера ряд стран заявили о выдворении 130 россиян, большинство из которых являются сотрудниками дипломатических ведомств.

Такое решение было принято в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипача в Солсбери. США решили закрыть российское консульство в Сиэтле.

Украина также решила выдворить российских дипломатов. Как сообщила пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца, их выдворят в Украине в ближайшее время и их объявили персонами нон-грата.

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