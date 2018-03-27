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Ірландія вишле російського дипломата

Ірландія вишле російського дипломата

Київ • УНН

 • 10296 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Ірландія ухвалила рішення видворити одного російського дипломата на знак солідарності з Великою Британією через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, передає УНН з посиланням на The Irish Times.

Один з російських дипломатів в Ірландії, повинен бути висланий. Таку інформацію підтвердив міністр закордонних справ Ірландії Симон Ковен.

Повідомляють, що сьогодні вранці російський посол був викликаний до Департаменту закордонних справ в Дубліні, щоб отримати інформацію про це рішення.

“Використання хімічної зброї, в тому числі використання будь-яких токсичних хімічних речовин в якості зброї, ким завгодно і де завгодно, особливо шокуюче і огидне. Атака в Солсбері була не просто атакою проти Сполученого Королівства, а образою міжнародної системи, заснованої на правилах, від яких залежить наша безпека і благополуччя”, — йдеться в заяві уряду Ірландії.

У заяві говориться, що після висновків Європейської ради і оцінки з боку служб безпеки пан Ковен вирішив вигнати одного із співробітників посольства в Дубліні.

Повідомляють, що Росія має 17 акредитованих дипломатів в своєму посольстві на півдні Дубліна.

Нагадаємо, станом на ранок, 24 країни світу повідомили, що висилають 139 російських дипломатів.

Наразі, з Ірландією, уже 25 країн ухвалили рішення видворити російських дипломатів, заразом 140 дипломатів.

Нагадаємо, вчора низка країн заявили про видворення 130 росіян, більшість з яких є співробітниками дипломатичних відомств.

Таке рішення було прийнято у зв’язку з отруєнням екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля у Солсбері. США вирішили закрити російське консульство у Сієтлі.

Україна також вирішила видворити російських дипломатів. Як повідомила речниця МЗС України Мар'яна Беца, їх видворять в України найближчим часом та їх оголосили персонами нон-грата.

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