Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 по вольной борьбе
Киев • УНН
Украинская борчиха Ирина Коляденко пробилась в финал Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 62 кг. Она гарантировала Украине уже 12-ю награду на этих соревнованиях.
Ирина Коляденко вышла в финал на Олимпийских играх-2024 в Париже, чем гарантировала Украине уже 12-ю награду для Украины на этих соревнованиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне.Спорт".
Детали
25-летняя украинка в полуфинале соревнований в весовой категории до 62 кг одолела представительницу Кыргызстана Айсулу Тининбекову, которая является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Схватка завершилась со счетом 9:2 в пользу нашей борчихи.
До этого, в 1/8 финала Коляденко одержала победу над Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7), а затем в четвертьфинале одолела представительницу Болгарии Биляну Дудову (7:3).
Дополнение
Ирина Коляденко - бронзовый призер Олимпиады-2020. Она является трехкратной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024), получала "бронзу" на ЧЕ-2020, а также "серебро" (2019) и "бронзу" (2023) на чемпионатах мира.
Напомним
В пятницу, 9 августа, Украина уже успела выиграть одну медаль на Олимпиаде-2024. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.