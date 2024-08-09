Ирина Коляденко вышла в финал Олимпиады-2024 по вольной борьбе

Ирина Коляденко вышла в финал на Олимпийских играх-2024 в Париже, чем гарантировала Украине уже 12-ю награду для Украины на этих соревнованиях. Об этом пишет УНН со ссылкой на "Суспільне.Спорт".

Детали

25-летняя украинка в полуфинале соревнований в весовой категории до 62 кг одолела представительницу Кыргызстана Айсулу Тининбекову, которая является серебряным призером Олимпиады-2020 в Токио. Схватка завершилась со счетом 9:2 в пользу нашей борчихи.

До этого, в 1/8 финала Коляденко одержала победу над Орхон Пуревдорж из Монголии (8:7), а затем в четвертьфинале одолела представительницу Болгарии Биляну Дудову (7:3).

Дополнение

Ирина Коляденко - бронзовый призер Олимпиады-2020. Она является трехкратной чемпионкой Европы (2021, 2023, 2024), получала "бронзу" на ЧЕ-2020, а также "серебро" (2019) и "бронзу" (2023) на чемпионатах мира.

Напомним

В пятницу, 9 августа, Украина уже успела выиграть одну медаль на Олимпиаде-2024. Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали "серебро" в гребле на каноэ-двойке на 500 метров.