Иранскую правозащитницу приговорили к 38 годам заключения и 148 ударам плетью

Приговор известной правозащитницы объявили в Тегеране по обвинению в нескольких преступлениях, связанных с национальной безопасностью. Ее адвокат сказал, что ее обвиняют в распространении информации против государства, образе высшей власти в Иране и шпионаже. Сама осужденная все обвинения в свой адрес отрицает.

Информацию о приговоре Сотуде подтвердил ее муж в Facebook после короткой телефонной беседы с ним из тюрьмы.

В защиту адвокат встали международные правозащитные группы, которые резко раскритиковали "шокирующий" приговор своей коллеге. В частности в Amnesty International заявили, что она посвятила свою жизнь защите прав женщин и выступала против смертной казни. В Иране она также известна среди женщин, которые протестовали против ношения платка.

Напомним, как писал УНН ранее, в 2013 году в Иране освободили из тюрьмы местную правозащитницу и адвоката Насрин Сотуде, которая стала лауреатом премии Сахарова годом ранее.