Іранську правозахисницю засудили до 38 років ув’язнення та 148 ударів батогом
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Відому іранську правозахисницю і адвоката Насрін Сотуде засудили до 38 років ув’язнення та 148 ударів батогом. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Вирок відомій правозахисниці оголосили в Тегерані за звинуваченнями в декількох злочинах, пов'язаних з національною безпекою. Її адвокат сказав, що її звинувачують у поширенні інформації проти держави, образі вищої влади в Ірані й шпигунстві. Сама засуджена всі звинувачення на свою адресу заперечила.
Інформацію про вирок Сотуде підтвердив її чоловік у Facebook після короткої телефонної розмови з нею з в'язниці.
На захист адвокатки встали міжнародні правозахисні групи, які різко розкритикували "шокуючий" вирок своїй колезі. Зокрема в Amnesty International заявили, що вона присвятила своє життя захисту прав жінок і виступала проти смертної кари. В Ірані вона також відома серед жінок, які протестували проти носіння хустки.
Нагадаємо, як писав УНН раніше, у 2013 році в Ірані звільнили з в’язниці місцеву правозахисницю і адвоката Насрін Сотуде, що стала лауреатом премії Сахарова роком раніше.