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Иран находится в нескольких неделях от того, чтобы получить ядерное оружие - СМИ

Киев • УНН

 • 1996159 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. У иранского режима осталось «несколько недель» от обогащения своих запасов урана до 90 процентов - уровня, необходимого для создания боеголовки, которую можно разместить на баллистической ракете. Об этом информирует газета The Express, передает УНН.

Иран находится в нескольких неделях от того, чтобы получить ядерное оружие - СМИ

Цитата

«Иранский режим имеет недели, чтобы обогатить свои запасы урана до 90%, что является уровнем, необходимым для создания боеголовки, которую можно поместить в баллистическую ракету», - говорится в сообщении.

Детали

Тегеран может нанести удары в ближайшее время, как только порог будет достигнут, и закопать ядерный материал на глубине 60 метров под землей на своем обогатительном заводе в Фордо, отмечает издание.

На сегодняшний день Иран обогатил 75 кг урана до 60 процентов. Хотя этого достаточно для создания ядерной бомбы, нужная боеголовка будет слишком тяжелой, чтобы ее можно было развернуть.

Эксперт-ядерщик доктор Бахрам Гиасси пояснил: «Технически Ирану теперь нужно несколько недель, чтобы достичь 90-процентного обогащения.

«Даже несмотря на то, что МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) предоставляет ограниченный доступ, факт остается фактом: режим находится в гонке со временем. Протесты достигли беспрецедентного уровня, а курс доллара на беспрецедентно низком уровне. Тегеран считает, что превратив свою ядерную программу в оружие, он укрепит свои позиции и сделает себя вне досягаемости смены режима».

Добавим

В июне агентство Reuters сообщило, что Тегеран продолжает наращивать обогащение урана, готовясь использовать центрифуги IR-6, которые могут легко переключаться между уровнями обогащения на площадке в Фордо.

На полуподземном обогатительном предприятии в Натанзе установлены тысячи центрифуг. Центрифуги используются для обогащения обогащенного урана до более высоких уровней чистоты.

Иран начал 60-процентное обогащение в Натанзе в 2019 году.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что Иран имеет 43 килограмма урана, обогащенного до 60% чистоты.

Иран настаивает на том, что его программа преследует мирные цели.

Эскалация ядерной работы Тегерана вызвала тревогу, потому что Иран отключил более двух десятков камер наблюдения МАГАТЭ на различных ядерных объектах по всей стране.

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