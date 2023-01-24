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Іран знаходиться за кілька тижнів від того, щоб отримати ядерну зброю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1996159 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. У іранського режиму залишилося «кілька тижнів» від збагачення своїх запасів урану до 90 відсотків - рівня, необхідного для створення боєголовки, яку можна розмістити на балістичній ракеті. Про це інформує газета The Express, передає УНН.

Іран знаходиться за кілька тижнів від того, щоб отримати ядерну зброю - ЗМІ

Цитата

«Іранський режим має тижні, щоб збагатити свої запаси урану до 90%, що є рівнем, необхідним для створення боєголовки, яку можна помістити в балістичну ракету», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Тегеран може завдати удари найближчим часом, як тільки поріг буде досягнуто, та закопати ядерний матеріал на глибині 60 метрів під землею на своєму збагачувальному заводі в Фордо, зазначає видання.

На сьогоднішній день Іран збагатив 75 кг урану до 60 відсотків. Хоча цього достатньо для створення ядерної бомби, потрібна боєголовка буде надто важкою, щоб її можна було розгорнути.

Експерт-ядерник доктор Бахрам Гіассі пояснив: «Технічно Ірану тепер потрібно кілька тижнів, щоб досягти 90-відсоткового збагачення.

«Навіть попри те, що МАГАТЕ (Міжнародне агентство з атомної енергії) надає обмежений доступ, факт залишається фактом: режим перебуває в гонці з часом. Протести досягли безпрецедентного рівня, а курс долара на безпрецедентно низькому рівні. Тегеран вважає, що перетворивши свою ядерну програму на зброю, він зміцнить свої позиції і зробить себе поза досяжністю зміни режиму».

Додамо

У червні агентство Reuters повідомило, що Тегеран продовжує нарощувати збагачення урану, готуючись використовувати центрифуги IR-6, які можуть легко перемикатися між рівнями збагачення на майданчику у Фордо.

На напівпідземному збагачувальному підприємстві в Натанзі встановлено тисячі центрифуг. Центрифуги використовуються для обертання збагаченого урану до вищих рівнів чистоти.

Іран розпочав 60-відсоткове збагачення в Натанзі у 2019 році.

Раніше МАГАТЕ повідомило, що Іран має 43 кілограми урану, збагаченого до 60% чистоти.

Іран наполягає на тому, що його програма переслідує мирні цілі.

Ескалація ядерної роботи Тегерана викликала тривогу, тому що Іран відключив понад два десятки камер спостереження МАГАТЕ на різних ядерних об'єктах по всій країні.

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