Иран заявляет, что обогащает уран до 60% чистоты на площадке Фордо

Детали

Иран уже обогащает уран до 60% чистоты, что значительно ниже 90% необходимых для материала оружейного качества, но выше на 20%, которые он производил до соглашения 2015 года с крупными государствами об ограничении обогащения на уровне 3,67%.

"В письме Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) Иран сообщил агентству, что он начал обогащение урана до чистоты 60% на площадке Фордо с использованием передовых центрифуг IR-6", - сообщило полуофициальное информационное агентство ISNA.

Полуофициальное информационное агентство Fars сообщило, что Тегеран также начал процесс "замены центрифуг первого поколения (IR-1) на современные центрифуги IR-6" в Фордо, расположенном внутри горы.

Дополнение

В июне агентство Reuters сообщило, что Тегеран продолжает наращивать обогащение урана, готовясь использовать центрифуги IR-6, которые могут легко переключаться между уровнями обогащения на площадке в Фордо.

В полуподземном обогатительном предприятии в Натанге установлены тысячи центрифуг.

Иран начал 60-процентное обогащение в Натанге в 2019 году.