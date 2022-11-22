Іран заявляє, що збагачує уран до 60% чистоти на майданчику Фордо

Деталі

Іран вже збагачує уран до 60% чистоти, що значно нижче за 90%, необхідних для матеріалу збройової якості, але вище на 20%, які він виробляв до угоди 2015 року з великими державами про обмеження збагачення на рівні 3,67%.

"У листі до Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Іран повідомив агентству, що він почав збагачення урану до чистоти 60% на майданчику Фордо з використанням передових центрифуг IR-6", - повідомило напівофіційне інформаційне агентство ISNA.

Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило, що Тегеран також розпочав процес "заміни центрифуг першого покоління (IR-1) на сучасні центрифуги IR-6" у Фордо, розташованому всередині гори.

Доповнення

У червні агентство Reuters повідомило, що Тегеран продовжує нарощувати збагачення урану, готуючись використовувати центрифуги IR-6, які можуть легко перемикатися між рівнями збагачення на майданчику у Фордо.

На напівпідземному збагачувальному підприємстві в Натанзі встановлено тисячі центрифуг.

Іран розпочав 60-відсоткове збагачення в Натанзі у 2019 році.