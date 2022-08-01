Иран заявил о столкновении пограничников с афганскими талибами
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Иранские пограничники вступили в перестрелку с афганскими талибами, что стало последним трансграничным столкновением, когда год назад бывшие повстанцы захватили власть в соседнем Афганистане, передает УНН.
Детали
Официальное информационное агентство IRNA цитирует Мейсама Баразанду, губернатора пограничного района Хирманд на востоке Ирана, заявившего, что инцидент расследуется. Он не сообщил подробности о столкновениях и не сообщил о пострадавших.
Полуофициальное иранское информационное агентство Tasnim, близкое к Революционной гвардии Ирана, сообщило, что талибы открыли огонь по домам на восточной окраине округа, в районе Шокалак, через границу с афганской провинцией Нимруз.
В сообщении также говорится, что силы талибов пытались поднять флаг талибов в районе, не входящем в Афганистан.
Позже Tasnim процитировала Маджида Мирахмади, заместителя министра внутренних дел страны, который сказал, что талибы первыми открыли огонь по иранским охранникам, заставляя их открывать ответный огонь, пока перестрелка не прекратилась, когда иранские охранники взяли ситуацию под контроль.
Добавим
Столкновения между иранскими силами безопасности и афганскими талибами неоднократно происходят в разных местах вдоль границы после того, как талибы захватили власть в Афганистане в августе прошлого года. Перестрелки часто происходят из-за местных проблем, таких как споры о сельскохозяйственных угодьях, воде или контрабанде, и обычно быстро заканчиваются.
В одном из самых ожесточенных столкновений в декабре прошлого года афганские талибы захватили несколько контрольно-пропускных пунктов на иранской стороне, но вскоре отступили, и обе стороны назвали инцидент "недоразумением".