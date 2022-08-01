Іран заявив про зіткнення прикордонників із афганськими талібами

Деталі

Офіційне інформаційне агентство IRNA цитує Мейсама Баразанду, губернатора прикордонного району Хірманд на сході Ірану, який заявив, що інцидент розслідується. Він не повідомив подробиць про зіткнення та не повідомив про постраждалих.

Напівофіційне іранське інформаційне агентство Tasnim, близьке до Революційної гвардії Ірану, повідомило, що таліби відкрили вогонь по будинках на східній околиці округу, в районі Шокалак, через кордон із афганською провінцією Німруз.

У повідомленні також йдеться, що сили талібів намагалися підняти прапор талібів у районі, що не входить до території Афганістану.

Пізніше Tasnim процитувала Маджіда Мірахмаді, заступника міністра внутрішніх справ країни, який сказав, що таліби першими відкрили вогонь по іранських охоронцях, змушуючи їх відкривати вогонь у відповідь, поки перестрілка не припинилася, коли іранські охоронці взяли ситуацію під контроль.

Додамо

Зіткнення між іранськими силами безпеки та афганськими талібами неодноразово спалахували у різних місцях уздовж кордону після того, як таліби захопили владу в Афганістані у серпні минулого року. Перестрілки часто відбуваються через місцеві проблеми, такі як суперечки про сільськогосподарські угіддя, воду або контрабанду, і зазвичай швидко закінчуються.

В одному з найзапекліших зіткнень у грудні минулого року афганські таліби захопили кілька контрольно-пропускних пунктів на іранській стороні, але незабаром відступили, і обидві сторони назвали інцидент "непорозумінням".