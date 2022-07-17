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Иран ввел санкции против еще 61 американца

Киев • УНН

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КИЕВ. 17 июля. УНН. Иран ввел санкции против еще 61 американца, включая бывшего госсекретаря Майка Помпео, за поддержку иранской диссидентской группы и переговоров, которые после возобновления ядерного соглашения 2015 остаются в тупике. Об этом информирует УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Министерство иностранных дел Ирана включило в черный список других лиц, выражавших поддержку диссидентской группе, в том числе личный адвокат бывшего президента Дональда Трампа от Республиканской партии Руди Джулиани и бывший советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон, сообщают иранские государственные СМИ.

Санкции, введенные против десятков американцев в прошлом на разных основаниях, позволяют иранским властям конфисковать любые держащиеся в Иране активы. Эти шаги, о которых было объявлено после завершения визита президента США Джо Байдена на Ближний Восток, выглядят в значительной степени символическими, учитывая вероятное отсутствие таких активов.

Широко сообщалось, что Джулиани, Помпео и Болтон, все республиканцы, участвовали в мероприятиях MEK и поддерживали группу. И Помпео, и Болтон служили при Трампе.

Контекст

Косвенные переговоры Ирана с Соединенными Штатами о возобновлении ядерного соглашения 2015 года начались в ноябре в Вене и продолжились в Катаре в июне. Но переговоры зашли в тупик, который длился несколько месяцев.

В 2018 году Трамп отказался от соглашения, назвав его слишком по отношению к Ирану, и восстановил жесткие санкции США, что побудило Тегеран к нарушению ядерных ограничений соглашения.

Иран ввел санкции против 51 американца в январе и еще против 24 в апреле.

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