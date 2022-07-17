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Іран запровадив санкції проти ще 61 американця

Іран запровадив санкції проти ще 61 американця

Київ • УНН

 • 192263 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Іран запровадив санкції проти ще 61 американця, включаючи колишнього держсекретаря Майка Помпео, за підтримку іранської дисидентської групи та переговорів, які після відновлення ядерної угоди 2015 року залишаються у глухому куті. Про це Інформує УНН з посиланням на Reuters.

 Деталі

Міністерство закордонних справ Ірану включило до чорного списку інших осіб, які висловлювали підтримку дисидентській групі, у тому числі особистий адвокат колишнього президента Дональда Трампа від Республіканської партії Руді Джуліані та колишній радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон, повідомляють іранські державні ЗМІ.

Санкції, запроваджені проти десятків американців у минулому на різних підставах, дозволяють іранській владі конфіскувати будь-які активи, які вони тримають в Ірані. Ці кроки, про які було оголошено після завершення візиту президента США Джо Байдена на Близький Схід, виглядають значною мірою символічними, враховуючи ймовірну відсутність таких активів.

Широко повідомлялося, що Джуліані, Помпео та Болтон, усі республіканці, брали участь у заходах MEK та висловлювали підтримку групі. І Помпео, і Болтон служили при Трампі.

Контекст

Непрямі переговори Ірану зі Сполученими Штатами про відновлення ядерної угоди 2015 року почалися в листопаді у Відні і продовжилися в Катарі в червні. Але переговори зайшли в глухий кут, який тривав кілька місяців.

У 2018 році Трамп відмовився від угоди, назвавши її надто м’якою щодо Ірану, і відновив жорсткі санкції США, що спонукало Тегеран до порушення ядерних обмежень угоди.

Іран запровадив санкції проти 51 американця в січні та ще проти 24 у квітні.

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