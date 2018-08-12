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Иран решил вернуть из России партию обогащенного урана

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 августа. УНН. Иран заявил о решении вернуть партию обогащенного урана из России, куда он был вывезен по условиям ядерной сделки 2015 года, сообщает правительственное агентство Fars, которое ссылается на пресс-секретаря Организации атомной энергетики страны Бехруза Камалванди, передает УНН.

Иран решил вернуть из России партию обогащенного урана

“Когда мы подписывали ядерную сделку, мы остановили производство 20-процентного топлива и передали избыточное топливо в количестве примерно десяти партий России,— сообщил господин Камалванди. — Мы получили первую партию почти семь месяцев назад, и вторая партия скоро будет отправлена в Иран. Любую их этих партий можно использовать один год, поэтому у нас есть 20-процентное топливо для тегеранского реактора на 7–8 лет”.

По словам Бехруза Камалванди, по условиям сделки Иран имеет право возобновить производство топлива лишь через 15 лет после подписания сделки, то есть, в 2030 году. При этом выход из сделки США ставит под вопрос продажу топлива для реакторов в Иран другими странами.

"Если ядерная сделка выживет, другие стороны должны продавать нам топливо, и если ядерная сделка погибнет, то у нас не будет препятствий, чтобы произвести 20-процентное топливо своими силами",— добавил он.

Как сообщал УНН, США зафиксировали первые в этом году испытания Ираном баллистической ракеты.

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