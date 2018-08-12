Иран решил вернуть из России партию обогащенного урана

“Когда мы подписывали ядерную сделку, мы остановили производство 20-процентного топлива и передали избыточное топливо в количестве примерно десяти партий России,— сообщил господин Камалванди. — Мы получили первую партию почти семь месяцев назад, и вторая партия скоро будет отправлена в Иран. Любую их этих партий можно использовать один год, поэтому у нас есть 20-процентное топливо для тегеранского реактора на 7–8 лет”.

По словам Бехруза Камалванди, по условиям сделки Иран имеет право возобновить производство топлива лишь через 15 лет после подписания сделки, то есть, в 2030 году. При этом выход из сделки США ставит под вопрос продажу топлива для реакторов в Иран другими странами.

"Если ядерная сделка выживет, другие стороны должны продавать нам топливо, и если ядерная сделка погибнет, то у нас не будет препятствий, чтобы произвести 20-процентное топливо своими силами",— добавил он.

Как сообщал УНН, США зафиксировали первые в этом году испытания Ираном баллистической ракеты.