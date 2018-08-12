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Іран вирішив повернути з Росії партію збагаченого урану

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Іран заявив про рішення повернути партію збагаченого урану з Росії, куди він був вивезений за умовами ядерної угоди 2015 року, повідомляє урядове агентство Fars, яке посилається на прес-секретаря Організації атомної енергетики країни Бехруза Камалванді, передає УНН.

Іран вирішив повернути з Росії партію збагаченого урану

“Коли ми підписували ядерну угоду, ми зупинили виробництво 20-процентного палива і передали надлишкове паливо в кількості приблизно десяти партій Росії, — повідомив пан Камалванді. — Ми отримали першу партію майже сім місяців тому, і друга партія скоро буде відправлена до Ірану. Будь-яку з цих партій можна використовувати один рік, тому у нас є 20-відсоткове паливо для тегеранського реактора на 7-8 років”.

За словами Бехруза Камалванді, за умовами угоди Іран має право відновити виробництво палива лише через 15 років після підписання угоди, тобто, в 2030 році. При цьому вихід з угоди США ставить під сумнів продаж палива для реакторів в Іран іншими країнами.

“Якщо ядерна угода виживе, інші сторони повинні продавати нам паливо, і якщо ядерна угода загине, то у нас не буде перешкод, щоб зробити 20-відсоткове паливо своїми силами”, — додав він.

Як повідомляв УНН, США зафіксували перше в цьому році випробування Іраном балістичної ракети.

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