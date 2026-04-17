Иран угрожает "взаимными мерами", если США продолжат блокировать порты
Киев • УНН
Представитель МИД Ирана назвал действия США нарушением соглашения о прекращении огня. Тегеран обещает жесткую реакцию и контроль над Ормузским проливом.
Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай раскритиковал продолжающуюся блокаду иранских портов США как нарушение соглашения о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на AP.
Он сказал, что Ормузский пролив остается под наблюдением Ирана, который серьезно относится к своим обязательствам. Но если США нарушат собственные обязательства, то "Иран примет необходимые ответные меры".
"В этом отношении не будет проявлено никакой снисходительности", – сказал он.
Добавим
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил Ормузский пролив "полностью открытым" на "остаток прекращения огня".