Иран угрожает "взаимными мерами", если США продолжат блокировать порты

Представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Бакай раскритиковал продолжающуюся блокаду иранских портов США как нарушение соглашения о прекращении огня, передает УНН со ссылкой на AP.

Он сказал, что Ормузский пролив остается под наблюдением Ирана, который серьезно относится к своим обязательствам. Но если США нарушат собственные обязательства, то "Иран примет необходимые ответные меры".

"В этом отношении не будет проявлено никакой снисходительности", – сказал он.

Добавим

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи объявил Ормузский пролив "полностью открытым" на "остаток прекращения огня".