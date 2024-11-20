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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Иран предупреждает Европу о последствиях резолюции МАГАТЭ против Тегерана

Иран предупреждает Европу о последствиях резолюции МАГАТЭ против Тегерана

Киев  •  УНН

 • 7993 просмотра

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Министр иностранных дел Ирана предостерег европейские государства от представления резолюции против Тегерана в МАГАТЭ. Аракчи подчеркнул, что такие действия могут серьезно осложнить ситуацию и привести к обострению напряженности.

Иран предостерегает Европу от резолюции против Тегерана в МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил европейские государства, что представление резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ может серьезно осложнить ситуацию. Заявление было сделано во время телефонного разговора с французским коллегой.

По словам Аракчи, три европейские страны, которые продвигают эту резолюцию, должны осознать возможные последствия своих действий, поскольку это может привести к дальнейшему обострению напряженности. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что эта позиция была высказана в контексте обсуждения ядерной программы страны на международной арене.

Тегеран также подчеркивает, что Иран остается открытым для сотрудничества с МАГАТЭ, однако призывает к более конструктивному подходу со стороны международного сообщества.

США предупредили Иран, что не смогут сдержать Израиль, если Тегеран снова нападет3 нояб. 2024, 10:59 • 20400 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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