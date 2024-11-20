Иран предупреждает Европу о последствиях резолюции МАГАТЭ против Тегерана

Иран предостерегает Европу от резолюции против Тегерана в МАГАТЭ. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

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Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предупредил европейские государства, что представление резолюции против Ирана на заседании Совета управляющих МАГАТЭ может серьезно осложнить ситуацию. Заявление было сделано во время телефонного разговора с французским коллегой.

По словам Аракчи, три европейские страны, которые продвигают эту резолюцию, должны осознать возможные последствия своих действий, поскольку это может привести к дальнейшему обострению напряженности. Министерство иностранных дел Ирана подтвердило, что эта позиция была высказана в контексте обсуждения ядерной программы страны на международной арене.

Тегеран также подчеркивает, что Иран остается открытым для сотрудничества с МАГАТЭ, однако призывает к более конструктивному подходу со стороны международного сообщества.

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