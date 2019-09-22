Иран представит в ООН план по усилению безопасности в Персидском заливе

КИЕВ. 22 сентября. УНН. Президент Ирана Хасан Рухани намерен на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке представить план по усилению безопасности в Ормузском проливе и Персидском заливе. Выступление президента Ирана на Генассамблее ООН запланировано на 25 сентября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.