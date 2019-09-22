Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перській затоці

КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Ірану Хасан Рухані має намір на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку представити план із посилення безпеки в Ормузькій протоці та Перській затоці. Виступ президента Ірану на Генасамблеї ООН заплановано на 25 вересня. Про це повідомляє УНН з посилання на DW.