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Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перській затоці

Іран представить в ООН план із посилення безпеки в Перській затоці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Президент Ірану Хасан Рухані має намір на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку представити план із посилення безпеки в Ормузькій протоці та Перській затоці. Виступ президента Ірану на Генасамблеї ООН заплановано на 25 вересня. Про це повідомляє УНН з посилання на DW.

"Ініціативою "Коаліція надії" ми хочемо представити в ООН мирний план для Перської затоки та Ормузької протоки", - сказано у повідомленні.

Іран пропонує, щоб за безпекою судноплавства стежила коаліція країн Перської затоки без участі інших держав, оскільки їхня присутність "посилить невизначеність у регіоні".

"Зовнішнє втручання є проблематичним і небезпечним для Перської затоки", - наголосив Рухані.

На його думку, питання слід вирішувати виключно на регіональному рівні.

Рухані стверджує, що для цього Іран готовий врегулювати всі розбіжності з країнами Перської затоки.

За його словами, Тегеран прагне дружби та братерства з усіма країнами регіону та "простягає їм свою руку".

Нагадаємо, у липні США оголосили про наміри створити коаліцію, учасники якої патрулюватимуть стратегічні води біля Ірану та Ємену.

Адміністрація президента США Дональда Трампа звинувачує Тегеран у нападах на комерційні кораблі в районі Перської затоки. Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Джозеф Данфорд повідомив, що Пентагон розробив спеціальний план, за яким збройні сили США мають забезпечувати розвідувальною інформацією щодо ситуації в регіоні кораблі союзників, які здійснюватимуть патрулювання.

Раніше німецький уряд висловлював сумнів щодо можливої участі країни у військово-морській місії в Ормузькій протоці під проводом Вашингтона. Водночас у Берліні припускали, що можуть погодитися на подібну місію, в якій будуть лише європейські держави.

Як повідомляв УНН, бунтівники-хусити з єменського руху "Ансар Аллах" попередили дипломатів США і Саудівської Аравії про те, що Іран веде підготовку до нанесення нових ударів за допомогою ракет і безпілотників по об'єктах королівства.

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