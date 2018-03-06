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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 54241 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 64790 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 67818 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 104642 просмотра

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Иран угрожает возобновить производство обогащенного урана, если США выйдет из ядерной сделки

Киев  •  УНН

 • 8971 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Иран угрожает возобновить производство обогащенного урана за двое суток, если США выйдет из ядерной сделки. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

"Если Америка выйдет из сделки... Иран может возобновить 20-процентное обогащение урана менее чем за 48 часов", - сказал в эфире арабского канала представитель Организации по атомной энергии Ирана Бекруз Камальванди.

Камальванди сказал, что сделка, в соответствии с которой Иран урезал свое обогащение урана, для того, чтобы использовать его только в мирных целях, и в конечном итоге положить конец финансовым санкциям взамен, не подлежит пересмотру, как того требуют Соединенные Штаты.

Европейские стороны сделки - Германия, Великобритания и Франция, а также Россия и Китай - привержены сохранению соглашения.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят создания Ираном ядерного оружия.

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