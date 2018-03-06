Иран угрожает возобновить производство обогащенного урана, если США выйдет из ядерной сделки

"Если Америка выйдет из сделки... Иран может возобновить 20-процентное обогащение урана менее чем за 48 часов", - сказал в эфире арабского канала представитель Организации по атомной энергии Ирана Бекруз Камальванди.

Камальванди сказал, что сделка, в соответствии с которой Иран урезал свое обогащение урана, для того, чтобы использовать его только в мирных целях, и в конечном итоге положить конец финансовым санкциям взамен, не подлежит пересмотру, как того требуют Соединенные Штаты.

Европейские стороны сделки - Германия, Великобритания и Франция, а также Россия и Китай - привержены сохранению соглашения.

Напомним, ранее вице-президент США Майкл Пенс заявил, что США не допустят создания Ираном ядерного оружия.