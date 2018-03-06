Іран погрожує відновити виробництво збагаченого урану, якщо США вийде з ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Іран погрожує відновити виробництво збагаченого урану за дві доби, якщо США вийде з ядерної угоди. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
"Якщо Америка вийде з угоди... Іран може відновити 20-процентне збагачення урану менш ніж за 48 годин", - сказав в ефірі арабського каналу представник Організації з атомної енергії Ірану Бекруз Камальванді.
Камальванді сказав, що угода, відповідно до якої Іран урізав свою збагачення урану, для того, щоб використовувати його тільки в мирних цілях, і в кінцевому підсумку покласти край фінансовими санкціями натомість, не підлягає перегляду, як того вимагають Сполучені Штати.
Європейські сторони угоди - Німеччина, Великобританія і Франція, а також Росія і Китай - віддані збереженню угоди.
Нагадаємо, раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що США не допустять створення Іраном ядерної зброї.