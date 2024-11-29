Иран планирует масштабное расширение обогащения урана-Reuters

Иран сообщил МАГАТЭ о намерениях расширить использование центрифуг для обогащения урана на своих предприятиях. В частности, планируется подключение новых машин, уже установленных на этих объектах. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

В документе для государств-членов, с которым ознакомилось издание, подробно описаны эти планы. В то же время отмечается, что ранее масштабные заявления Тегерана в основном оставались лишь словами. Иран уже пригрозил добавить тысячи центрифуг в ответ на резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, в которую входят 35 стран.

Сейчас на подземных объектах в Натанге и Фордо, а также на наземном заводе в Натанге, функционирует более 10 тыс. центрифуг. Новые планы предусматривают установку еще 32 каскадов с примерно 174 машинами в каждом, а также большого каскада с 1152 усовершенствованными центрифугами IR-6.

Дополнение

Эти центрифуги, запрещенные между государственным ядерным соглашением, имеют производительность в 10 раз выше, чем разрешенные IR-1 первого поколения. Однако в докладе нет упоминаний об обогащении Ираном урана до 60% (почти до оружейного уровня), что может свидетельствовать об определенной осторожности перед переговорами в Женеве с Великобританией, Францией и Германией, которые направлены на возобновление диалога со странами Запада.

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