Иран уже 370 тонн обогащенного сверх нормы урана
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Власти Ирана сообщили, что страна уже 370 тонн урана, обогащенного до 4,5%, и намерен продолжить его производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
"Тегеран продолжает наращивать объемы урана, обогащенного выше уровня, закрепленного в международных договоренностях, к которым присоединилась страна. Как сообщил во вторник, 13 августа, представитель организации по атомной энергетике Ирана Бехруз Камалванди, на данный момент страна от 360 до 370 килограммов урана, обогащенного до 4,5%", - говорится в сообщении.
Как отмечается, соглашение, подписанное шестью странами с Ираном несколько лет назад, предусматривает, что Тегеран может иметь лишь 300 килограммов обогащенного урана, а уровень его обогащения не может превышать 3,67%.
После того как США, один из подписантов этого соглашения, вышли из нее 2018 и наложили на Иран и его партнеров дополнительные экономические санкции, Тегеран сначала не прибегал к никаких шагов. Впоследствии власти Ирана неоднократно заявляла о намерении поэтапно сокращать свои обязательства по ядерной сделке, если европейские страны, до сих пор остаются ее сторонами, не смогут обеспечить экономические интересы Ирана.
Напомним, Иран планирует возобновить деятельность ядерного реактора в городе Арак.