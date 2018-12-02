Иран намерен продолжить ракетные испытания

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 80644 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 102546 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 137347 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 135528 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132023 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126312 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164067 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117940 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141525 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145341 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Иран намерен продолжить ракетные испытания

Иран намерен продолжить ракетные испытания

Киев  •  УНН

 • 8840 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Иран намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты "проводятся для обороны". Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW. 

"Иран намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты "проводятся для обороны", - сообщил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарчи. 

Напомним, США намерены обвинить Иран в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

Также Иран отключили от платежной системы SWIFT.

Напомним, 6 августа Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Возобновление санкций пройдет в два этапа, второй начинается 5 ноября.

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