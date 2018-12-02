Иран намерен продолжить ракетные испытания

"Иран намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты "проводятся для обороны", - сообщил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарчи.



Напомним, США намерены обвинить Иран в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.



Также Иран отключили от платежной системы SWIFT.



Напомним, 6 августа Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о возобновлении санкций против Ирана, которые были отменены после подписания в январе 2016 года Общего всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Тегерана. Возобновление санкций пройдет в два этапа, второй начинается 5 ноября.