Іран має намір продовжити ракетні випробування
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Іран має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести "проводяться для оборони". Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
"Іран має намір продовжувати ракетні випробування. Подібні тести "проводяться для оборони", - повідомив представник збройних сил Ісламської Республіки, генерал Абольфазль Шекарчі.
Нагадаємо, США мають намір звинуватити Іран у порушенні Конвенції про заборону хімічної зброї.
Також Іран відключили від платіжної системи SWIFT.
Нагадаємо, 6 серпня Президент США Дональд Трамп підписав виконавчий указ про відновлення санкцій проти Ірану, які були скасовані після підписання в січні 2016 року Спільного всеосяжного плану дій щодо ядерної програми Тегерана. Відновлення санкцій пройде в два етапи, другий починається 5 листопада.