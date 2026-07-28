Иран и Оман продолжают переговоры о восстановлении судоходства через Ормузский пролив - Bloomberg

Переговорщики из Ирана и Омана пытаются достичь соглашения о восстановлении судоходства через Ормузский пролив. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, знакомые с этим вопросом, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Иран и Оман, чьи территории граничат с проливом, продолжают переговоры после встречи своих должностных лиц в Тегеране в минувшие выходные. По словам источников, успех в переговорах позволит Исламской Республике и США возобновить переговоры о прекращении войны.

Одно из предложений заключается в повторном открытии так называемого среднего прохода проливом. ... Этого корабли в основном избегали с начала конфликта в конце февраля, выбирая либо северный маршрут вблизи берегов Ирана, либо южный, который проходит вблизи оманского эксклава Мусандам - цитирует издание одного из собеседников.

Указывается, что оманские переговорщики настроены оптимистично, однако нет никакой гарантии, что договоренности будут достигнуты.

Контекст

Накануне оманская дипломатическая делегация посетила Тегеран для обсуждения вопросов судоходства через Ормузский пролив.

США вывели из строя танкер после попыток прорвать морскую блокаду в Оманском заливе – CNN