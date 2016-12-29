Иракские силы начали новое наступление на Мосул
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Иракские силы безопасности в четверг начали новое наступление против боевиков "Исламского государства" в нескольких юго-восточных районах Мосула, где боевые действия остановилась на около месяц. Об этом со ссылкой на представителей МВД страны сообщает Reuters, передает УНН.
"Наши войска пока продвигаются вперед. В первые пять или 10 минут они прошли 500 метров. Только теперь они начинают стрелять", - сказал один из офицеров сил быстрого реагирования, элитного подразделения МВД.
Эти силы начали наступление в районе Интисар, в то время как тысячи военнослужащих федеральных полицейских, переброшенные из южной окраины города Мосула две недели назад, должны продвинуться в соседнем районе, сказал он.
Битва за Мосул, с участием 100 тыс. иракских военнослужащих, членов курдских сил безопасности и шиитских ополченцев, является крупнейшей наземной операцией в Ираке с 2003 года.
Бойцы иракских элитных войск отбили четверть Мосула, последнего крупного оплота боевиков в Ираке, но их продвижение было медленным. Ранее в этом месяце началось плановое "оперативное переоснащение", что стало первым значительной перерывом в кампании.
Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абаде, который ранее обещал взять Мосул под контроль до конца года, на этой неделе заявил, что потребуется еще три месяца, чтобы разгромить "Исламское государство" в Ираке.