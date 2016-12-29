Іракські сили почали новий наступ на Мосул
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Іракські сили безпеки у четвер розпочали новий наступ проти бойовиків "Ісламської держави" в декількох південно-східних районах Мосула, де бойові дії зупинилася на близько місяць. Про це з посиланням на представників МВС країни повідомляє Reuters, передає УНН.
"Наші війська наразі просуваються вперед. У перші п'ять або 10 хвилин вони пройшли 500 метрів. Тільки тепер вони починають стріляти", - сказав один з офіцерів сил швидкого реагування, елітного підрозділу МВС.
Ці сили почали наступ в районі Інтісар, у той час як тисячі військовослужбовців федеральних поліцейських, перекинуті з південної околиці міста Мосул два тижні тому, мають просунутися у сусідньому районі, сказав він.
Битва за Мосул, за участю 100 тис. іракських військовослужбовців, членів курдських сил безпеки і шиїтських ополченців, є найбільшою наземною операцією в Іраку з 2003 року.
Бійці іракських елітних військ відбили чверть Мосула, останнього великого оплоту бойовиків в Іраку, але їх просування було повільним. Раніше цього місяця розпочалося планове "оперативне переоснащення", що стало першою значною перервою у кампанії.
Прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді, який раніше обіцяв взяти Мосул під контроль до кінця року, цього тижня заявив, що буде потрібно ще три місяці, щоб розгромити "Ісламську державу" в Іраку.