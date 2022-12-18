Ирак сжег гигантскую партию запрещенных наркотиков

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. В воскресенье в Ираке было сожжено около шести тонн запрещенных наркотиков, в том числе огромные кучи каннабиса, каптагона и кокаина, что, по словам официальных лиц, стало самым большим уничтожением за более чем десятилетие. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Детали

Министр здравоохранения Салех аль-Хаснави, выступая на мероприятии у военной базы вблизи столицы Багдада, сказал, что это первая «операция по уничтожению такого масштаба» с 2009 года.

По его словам, наркотики изъяли «силами на пограничных переходах» и в других местах в Ираке, причем некоторые из них хранились в течение нескольких лет.

В частности, были подожжены запасы: 350 килограммов кокаина и 54 миллиона таблеток, в том числе пять миллионов таблеток стимулятора амфетаминового ряда каптагона, сказал чиновник. Также были уничтожены кристаллы метамфетамина и гашиша.

По словам чиновника, большая часть уничтоженных наркотиков поступила из Ирана, но источники также были из Ливана и соседней Сирии.

Дополнение

Силы безопасности активизировали операции по борьбе с наркотиками в последние годы, почти каждый день объявляя об изъятии наркотиков и арестах торговцев наркотиками.

Районы, граничащие с Ираном, стали основными маршрутами незаконного оборота наркотиков, в частности, кристаллического метамфетамина.

Хотя некоторые торговцы наркотиками используют Ирак в качестве перевалочного пункта, в последние годы в стране также наблюдался рост продаж и потребления на внутреннем рынке.

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