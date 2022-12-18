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Ірак спалив гігантську партію заборонених наркотиків

Ірак спалив гігантську партію заборонених наркотиків

Київ • УНН

 • 503166 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. У неділю в Іраку було спалено близько шести тонн заборонених наркотиків, у тому числі величезні купи канабісу, каптагону та кокаїну, що, за словами офіційних осіб, стало найбільшим знищенням за більш як десятиліття. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Міністр охорони здоров'я Салех аль-Хаснаві, виступаючи на заході біля військової бази поблизу столиці Багдада, сказав, що це перша «операція щодо знищення такого масштабу» з 2009 року.

За його словами, наркотики вилучили «силами на прикордонних переходах» та в інших місцях в Іраку, причому деякі з них зберігалися протягом декількох років.

Зокрема було підпалено запаси: 350 кілограмів кокаїну та 54 мільйони таблеток, зокрема п'ять мільйонів таблеток стимулятора амфетамінового ряду каптагону, сказав урядовець.Також було знищено кристали метамфетаміну та гашишу.

За словами урядовця, більша частина знищених наркотиків надійшла з Ірану, але джерела також були з Лівану та сусідньої Сирії.

Доповнення

Сили безпеки активізували операції з боротьби з наркотиками останніми роками, майже щодня оголошуючи про вилучення наркотиків та арешти торговців наркотиками.

Райони, що межують з Іраном, стали основними маршрутами незаконного обігу наркотиків, зокрема, кристалічного метамфетаміну.

Хоча деякі торговці наркотиками використовують Ірак як перевалочний пункт, останніми роками в країні також спостерігалося зростання продажів та споживання на внутрішньому ринку.

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