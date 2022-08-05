Ирак страдает от невиданной жары в более чем 50 градусов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. Ряд иракских государственных учреждений приостановили работу после того, как метеорологическая служба страны выпустила "красное" предупреждение о текущей волне тепла. Об этом УНН пишет со ссылкой на Kurdistan 24.
Детали
Волна тепла началась в середине июля и, по прогнозам, продлится до середины августа.
Согласно заявлениям администрации, провинция Ниневия объявила выходные дни для государственных учреждений, за исключением служб безопасности и муниципалитета.
Из-за жары провинция Ди Кар также объявила «праздничный» выходной для своих граждан.
Согласно прогнозу властей, температура в некоторых провинциях поднимается более чем за 50 градусов по Цельсию, особенно на юге страны.
Добавим
Это не первый случай, когда Ирак прекращает работу государственных учреждений из-за летней жары. В конце июля южный портовый город Басра также объявлял выходные дни из-за жары.
Ранее в этом году Ирак принял аналогичные меры, когда страну накрыли сильные песчаные бури.
По данным ООН, Ирак является пятой наиболее уязвимой страной к неблагоприятным последствиям изменения климата.