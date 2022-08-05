Ірак потерпає від небаченої спеки в понад 50 градусів

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Хвиля тепла почалася в середині липня і, за прогнозами, продовжиться до середини серпня.

Згідно з заявами адміністрації, провінція Ніневія оголосила вихідні дні ​​для державних установ, за винятком служб безпеки та муніципалітету.

Через спеку провінція Ді Кар також оголосила «святковий» вихідний для своїх громадян.

Згідно з прогнозом влади, температура в деяких провінціях піднімається понад 50 градусів за Цельсієм, особливо на півдні країни.

Додамо

Це не перший випадок, коли Ірак припиняє роботу державних установ через літню спеку. Наприкінці липня південне портове місто Басра також оголошувало вихідні дні ​​через спеку.

Раніше цього року Ірак вжив аналогічних заходів, коли країну накрили сильні піщані бурі.

За даними ООН, Ірак є п'ятою найбільш уразливою країною до несприятливих наслідків зміни клімату.