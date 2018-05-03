iPhone X продается все хуже

Официального подтверждения приведённых выше сведений нет, но если такое решение действительно было принято, то оно вполне соответствует прогнозам аналитиков. К примеру, эксперты исследовательской компании Citi считают, что во второй четверти текущего года будет продано порядка 14 млн iPhone X, а в следующие три месяца — только 7 млн.



Известие о сокращении объёмов заказов на выпуск iPhone X не ново, но в очередной раз подтверждает, что Apple не успевает опустошать существующие складские запасы после того, как пополнила их для устранения возникшего на начальном этапе продаж модели дефицита.

Главной причиной недостаточного спроса на iPhone X является его высокая цена — аппарат оказался самым дорогим телефоном за всю историю бренда. Осенью 2018 года Apple попытается исправить эту ошибку анонсом сразу трёх смартфонов, один из которых будет более доступным за счёт отсутствия у него ряда премиальных функций. Ходят слухи, что данная модификация получит 6,1-дюймовый ЖК-дисплей без 3D Touch и одинарную тыльную камеру.

Как сообщал УНН, после обновления до iOS 11.3 некоторые владельцы iPhone 8 и iPhone 8 Plus столкнулись с тем, что экран их смартфонов перестал реагировать на касания. Проблемы коснулась всех, кто менял дисплей в неавторизованном сервисном центре.