iPhone X продається все гірше
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Керівництво Apple розчароване iPhone X і визнає, що ювілейний смартфон компанії продається далеко не так добре, як цього від нього чекали. На підставі цього "яблучний гігант" нібито скоротив замовлення на "десятку" на другий квартал 2018 року до 8 млн пристроїв. Про це повідомляє УНН з посиланням на Fast Company.
Офіційного підтвердження наведених вище відомостей немає, але якщо таке рішення дійсно було прийнято, то воно цілком відповідає прогнозам аналітиків. Наприклад, експерти дослідницької компанії Citi вважають, що в другій чверті поточного року буде продано близько 14 млн iPhone X, а в наступні три місяці - тільки 7 млн.
Звістка про скорочення обсягів замовлень на випуск iPhone X не нова, але в черговий раз підтверджує, що Apple не встигає спустошувати існуючі складські запаси після того, як поповнила їх для усунення виниклого на початковому етапі продажів моделі дефіциту.
Головною причиною недостатнього попиту на iPhone X є його висока ціна - апарат виявився найдорожчим телефоном за всю історію бренду. Восени 2018 року Apple спробує виправити цю помилку анонсом відразу трьох смартфонів, один з яких буде більш доступним за рахунок відсутності у нього ряду преміальних функцій. Ходять чутки, що дана модифікація отримає 6,1-дюймовий РК-дисплей без 3D Touch і одинарну тильну камеру.
Як повідомляв УНН, після поновлення до iOS 11.3 деякі власники iPhone 8 і iPhone 8 Plus зіткнулися з тим, що екран їх смартфонів перестав реагувати на торкання. Проблеми торкнулася всіх , хто міняв дисплей в неавторизованном сервісному центрі.