Инвесторы предпочитают рассрочку от застройщика ипотеке – эксперты

Покупатели жилья, в основном, предпочитают иметь дело с рассрочкой от застройщика по нескольким причинам: более выгодные финансовые условия (переплата если и есть, то в сравнении с переплатой при ипотечном кредите она несущественна), нежелание связывать себя дополнительными обязательствами с банком — это отголоски финансового кризиса 2008 года и последовавшего за ним давления коллекторов на заемщиков.

Эксперты отмечают, что выгоднее всего приобретать жилье на начальных этапах строительства, ведь в процессе строительства удорожание может составить до 30%.

Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик “Киевгорстрой” предлагает рассрочку как инструмент приобретения новой квартиры. Инвестор оплачивает первый взнос — 30% от стоимости недвижимости, а остаток суммы распределяется до конца строительства. Срок выплаты рассрочки формируют по определенному графику, который предлагает застройщик для того, чтобы эффективно осуществлять строительство объекта и выполнять свои обязательства перед инвесторами. Также могут быть и индивидуальные графики выплаты рассрочки для клиента.