Інвестори вважають, що розстрочка від забудовника краща за іпотеку - експерти

Покупці житла, в основному, вважають за краще мати справу з розстрочкою від забудовника з кількох причин: більш вигідні фінансові умови (переплата якщо і є, то в порівнянні з переплатою при іпотечному кредиті вона несуттєва), небажання пов'язувати себе додатковими зобов'язаннями з банком - це відгомін фінансової кризи 2008 року та, як наслідок, тиску колекторів на позичальників.

Експерти відзначають, що найвигідніше купувати житло на початкових етапах будівництва, адже в процесі будівництва подорожчання може становити до 30%.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" пропонує розстрочку як інструмент придбання нової квартири. Інвестор оплачує перший внесок - 30% від вартості нерухомості, а залишок суми розподіляється до кінця будівництва. Термін виплати розстрочки формують за певним графіком, який пропонує забудовник для того, щоб ефективно здійснювати будівництво об'єкта і виконувати свої зобов'язання перед інвесторами. Також можуть бути і індивідуальні графіки виплати розстрочки для клієнта.