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Интересы Украины будут сохранены независимо от состава коалиции в парламенте ФРГ - Разумков

Интересы Украины будут сохранены независимо от состава коалиции в парламенте ФРГ - Разумков

Киев  •  УНН

 • 14546 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Независимо от того, какие партийные силы образуют немецкую коалицию в парламенте ФРГ, интересы Украины будут сохранены. Об этом сказал глава украинского парламента Дмитрий Разумков в интервью влиятельному немецкому изданию Die Welt, передает УНН.

"Ангела Меркель много сделала для Украины, она является большим другом нашей страны. Во время моего визита в Берлин я провел встречи с представителями различных партий. Независимо от того, какие партийные силы образуют коалицию, интересы Украины будут сохранены, независимо от того, идет ли речь о Восточной Украине, или о Крыме", - сказал глава ВРУ.

Он выразил надежду, что Германия и в дальнейшем будет защищать интересы Украины, в том числе и в "нормандском формате", в котором кроме нее есть Франция, Россия и Украина.

Напомним, на прошлой неделе представители Германии и Франции поддержали позицию Украины по наработке единого документа для эффективной работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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