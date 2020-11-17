Інтереси України будуть збережені незалежно від складу коаліції у парламенті ФРН - Разумков

"Ангела Меркель багато зробила для України, вона є великим другом нашої країни. Під час мого візиту до Берліна я провів зустрічі із представниками різних партій. Незалежно від того, які партійні сили утворять коаліцію, інтереси України будуть збережені, незалежно від того, чи йдеться про Східну Україну, чи Крим", - сказав голова ВРУ.

Він висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме інтереси України, зокрема і у "нормандському форматі", в якому окрім неї є Франція, Росія та Україна.

Нагадаємо, минулого тижня представники Німеччини та Франції підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документу для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі.