Інтереси України будуть збережені незалежно від складу коаліції у парламенті ФРН - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Незалежно від того, які партійні сили утворять німецьку коаліцію у парламенті ФРН, інтереси України будуть збережені. Про це сказав голова українського парламенту Дмитро Разумков у інтерв’ю впливовому німецькому виданню Die Welt, передає УНН.
"Ангела Меркель багато зробила для України, вона є великим другом нашої країни. Під час мого візиту до Берліна я провів зустрічі із представниками різних партій. Незалежно від того, які партійні сили утворять коаліцію, інтереси України будуть збережені, незалежно від того, чи йдеться про Східну Україну, чи Крим", - сказав голова ВРУ.
Він висловив сподівання, що Німеччина і надалі захищатиме інтереси України, зокрема і у "нормандському форматі", в якому окрім неї є Франція, Росія та Україна.
Нагадаємо, минулого тижня представники Німеччини та Франції підтримали позицію України щодо напрацювання єдиного документу для ефективної роботи Тристоронньої контактної групи по врегулюванню конфлікту на Донбасі.