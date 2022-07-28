Институт изучения войны: россияне сейчас способны вести только два локальных наступления
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке-анализе сообщил, что российская армия, похоже, сейчас может вести только локальные наступления в двух направлениях: Северск и Бахмут. Об этом информирует УНН.
Детали
Аналитики ISW пишут, основываясь на сообщениях сторон и геолокации видео в сетях, которые 27 июля россияне небольшими силами пытались атаковать к востоку от Северска, а также подошли с юго-востока в Бахмут на расстояние нескольких километров.
Главные выводы аналитиков ISW:
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- Украинские силы могли начать локальную контратаку юго-западнее Изюма.
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- Русские войска атаковали населенные пункты к востоку Северска, к северо-востоку и к юго-востоку от Бахмута.
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- Наземные бои продолжаются к северу от Харькова.
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- Республика Марий Эл в РФ направила на обучение два добровольческих батальона и формирует третий батальон для опрокидывания в Украину.
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- Российские оккупационные власти завозят россиян для работы на оккупированных территориях за неимением украинских коллаборационистов.
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- Оккупационные власти Мариуполя продолжают задерживать гуманитарную помощь, чтобы заставить мирных жителей сотрудничать с оккупационной администрацией и работать на нее.
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