Институт изучения войны: россияне сейчас способны вести только два локальных наступления

Детали

Аналитики ISW пишут, основываясь на сообщениях сторон и геолокации видео в сетях, которые 27 июля россияне небольшими силами пытались атаковать к востоку от Северска, а также подошли с юго-востока в Бахмут на расстояние нескольких километров.

Главные выводы аналитиков ISW: