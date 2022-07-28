Інститут вивчення війни: росіяни зараз здатні вести лише два локальні наступи

КИЇВ. 28 липня. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні-аналізі повідомив, що російська армія, схоже, зараз може вести тільки локальні наступи у двох напрямках: Сіверськ і Бахмут. Про це інформує УНН.