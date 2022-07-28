Інститут вивчення війни: росіяни зараз здатні вести лише два локальні наступи
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Американський Інститут вивчення війни (ISW) в черговому зведенні-аналізі повідомив, що російська армія, схоже, зараз може вести тільки локальні наступи у двох напрямках: Сіверськ і Бахмут. Про це інформує УНН.
Деталі
Аналітики ISW пишуть, ґрунтуючись на повідомленнях сторін та геолокації відео в мережах, що 27 липня росіяни невеликими силами намагалися атакувати на схід від Сіверська, а також підійшли з південного сходу до Бахмуту на відстань кількох кілометрів.
Головні висновки аналітиків ISW:
-
- Українські сили могли розпочати локальну контратаку на південний захід від Ізюма.
-
- Російські війська атакували населені пункти на схід Сіверська, на північний схід і на південний схід від Бахмута.
-
- Наземні бої продовжуються на північ від Харкова.
-
- Республіка Марій Ел в РФ направила на навчання два добровольчі батальйони і формує третій батальйон для перекидання в Україну.
-
- Російська окупаційна влада завозить росіян для роботи на окупованих територіях через брак українських колабораціоністів.
-
- Окупаційна влада Маріуполя продовжує затримувати гуманітарну допомогу, щоб змусити мирних жителів співпрацювати з окупаційною адміністрацією та працювати на неї.
-