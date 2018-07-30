Институт стратегических исследований вместо Горбулина возглавил топ-чиновник из АП - указ

"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.

Другим указом Глава государства уволил Павленко с должности заместителя главы Администрации Президента.

Также Президент еще одним указом уволил Владимира Горбулина от должности главы Национального института стратегических исследований в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины.

Напомним, 5 августа 2014 года Владимир Горбулин был назначен руководителем Национального института стратегических исследований.