Институт стратегических исследований вместо Горбулина возглавил топ-чиновник из АП - указ
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко назначил председателем Национального института стратегических исследований Ростислава Павленко, который до сих работал заместителем главы Администрации Президента. Об этом говорится в указе Главы государства, передает УНН.
"Назначить Павленко Ростислава Николаевича директором Национального института стратегических исследований", - говорится в указе.
Другим указом Глава государства уволил Павленко с должности заместителя главы Администрации Президента.
Также Президент еще одним указом уволил Владимира Горбулина от должности главы Национального института стратегических исследований в связи с переходом на работу в Национальную академию наук Украины.
Напомним, 5 августа 2014 года Владимир Горбулин был назначен руководителем Национального института стратегических исследований.