Інститут стратегічних досліджень замість Горбуліна очолив топ-чиновник з АП - указ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Президент України Петро Порошенко призначив головою Національного інститут стратегічних досліджень Ростислава Павленка, який до сьогодні працював заступником голови Адміністрації Президента. Про це йдеться в указі Глави держави, передає УНН.

"Призначити Павленка Ростислава Миколайовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.

Іншим указом Глава держави звільнив Павленка з посади заступника голови Адміністрації Президента.

Також Президент ще одним указом звільнив Володимира Горбуліна з посади голови Національного інституту стратегічних досліджень у зв'язку з переходом на роботу до Національної академії наук України.

Нагадаємо, 5 серпня 2014 року Володимира Горбуліна було призначено керівником Національного інституту стратегічних досліджень.

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