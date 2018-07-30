Інститут стратегічних досліджень замість Горбуліна очолив топ-чиновник з АП - указ

"Призначити Павленка Ростислава Миколайовича директором Національного інституту стратегічних досліджень", - йдеться в указі.

Іншим указом Глава держави звільнив Павленка з посади заступника голови Адміністрації Президента.

Також Президент ще одним указом звільнив Володимира Горбуліна з посади голови Національного інституту стратегічних досліджень у зв'язку з переходом на роботу до Національної академії наук України.

Нагадаємо, 5 серпня 2014 року Володимира Горбуліна було призначено керівником Національного інституту стратегічних досліджень.