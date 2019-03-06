Институт нейрохирургии передал землю застройщику незаконно - прокуратура

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КИЕВ. 6 марта. УНН. По реагирования органов прокуратуры города Киева признано недействительным договор, по которому Институт нейрохирургии имени академика А.П. Ромоданово передал частному обществу 0,6 га земли государственной собственности в г. Киеве под строительство жилого дома. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

"Так, в 2007 году между Институтом и ООО "Экспресс МС" был заключен договор инвестирования, согласно которому Институт передавал обществу земельный участок под строительство жилого дома с подземным паркингом. При этом, по условиям договора, 100% общей площади указанного объекта получает в собственность общество. В свою очередь Институт, не получая доли в объекте инвестирования, в качестве компенсации получает от общества медицинское оборудование, а именно 6 операционных нейрохирургических микроскопов", - говорится в сообщении.

На момент рассмотрения дела условия указанного договора не выполнены.

"Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами прокуратуры, спорный договор противоречит земельному и инвестиционном законодательству, а потому подлежит признанию недействительным. Решением суда от 04.03.2019 иск прокурора удовлетворен", - добавили в прокуратуре.

Напомним, суд принял расторжении договора аренды между государством и ООО и возвращения государству земельного участка стоимостью свыше 1 млрд 25 млн грн.

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