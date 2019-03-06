Інститут нейрохірургії передав землю забудовнику незаконно — прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. За реагування органів прокуратури міста Києва визнано недійсним договір, за яким Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова передав приватному товариству 0,6 га землі державної власності у м. Києві під будівництво житлового будинку. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
“Так, у 2007 році між Інститутом та ТОВ „Експрес МС“ був укладений договір інвестування, відповідно до якого Інститут передавав товариству земельну ділянку під будівництво житлового будинку з підземним паркінгом. При цьому, за умовами договору, 100% загальної площі вказаного об’єкту отримує у власність товариство. У свою чергу Інститут, не отримуючи частки в об’єкті інвестування, у якості компенсації отримує від товариства медичне обладнання, а саме 6 операційних нейрохірургічних мікроскопів”, — йдеться у повідомленні.
На момент розгляду справи умови вказаного договору не виконано.
“Північний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокуратури, що спірний договір суперечить земельному та інвестиційному законодавству, а тому підлягає визнанню недійсним. Рішенням суду від 04.03.2019 позов прокурора задоволено”, — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, суд ухвалив розірвання договору оренди між державою та ТОВ та повернення державі земельної ділянки вартістю понад 1 млрд 25 млн грн.