Instagram изменил алгоритм публикаций Stories

Детали

Алгоритм работы изменили из-за того, как социальную сеть обвинили в цензурировании пропалестинских сообщений во время конфликта в секторе Газа.

В компании говорят, что Stories, в которых публикуются посты из ленты, не получают той аудитории, на которую люди рассчитывают, они не вступают ожидаемое количество просмотров. Отмечается, что новый алгоритм позволит платформе распространять наиболее важные новости.

Цитата

“Со временем мы перейдем к тому, чтобы предоставлять сообщениями, которыми повторно поделились, такой же приоритет, как и оригинальным Stories”, — говорится в сообщении.

Напомним

В Instagram появилась новая функция, которая позволяет скрывать лайки.