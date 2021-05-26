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В Instagram з'явилася нова функція, яка дозволяє приховувати лайки

Київ • УНН

 • 23731 перегляди

КИЇВ. 26 травня. УНН. У соціальній мережі Instagram з'явилася функція, що дозволяє приховувати під своїми постами в стрічці позначки "подобається". Про це йдеться в блозі компанії, передає УНН.

В Instagram з'явилася нова функція, яка дозволяє приховувати лайки

Цитата

"З сьогоднішнього дня користувачі зможуть вибирати чи приховувати лічильник відміток "подобається" під своїми постами в Instagram чи ні, чи приховувати від себе кількість позначок "подобається" під постами з стрічки новин", - зазначено в повідомленні компанії.

Деталі

Тестування нової функції проходило в кількох країнах. Протягом місяців компанія обробляла й аналізувала отриманий зворотний зв'язок.

Причиною нововведення стало прагнення компанії допомогти деяким користувачам знизити відчуття соціального тиску.

Для активації функції потрібно перейти в налаштування програми і вибрати відповідний пункт або натиснути на іконку з трьома крапками в правому верхньому куті над своїм або чужим постом, а потім вибрати пункт "Приховати лічильник лайків". Після приховування лайків користувачі як і раніше зможуть бачити в статистиці, хто взаємодіяв з їх постами.

Протягом найближчих тижнів можливість приховування лайків з'явиться і в Facebook.

Додамо

Facebook вперше почав тестування функції приховування лайків у вересні 2019 року, щоб побачити, чи поліпшить це досвід використання платформи. Instagram теж поступово продовжував тестувати аналогічну можливість.

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