В Instagram з'явилася нова функція, яка дозволяє приховувати лайки

Цитата

"З сьогоднішнього дня користувачі зможуть вибирати чи приховувати лічильник відміток "подобається" під своїми постами в Instagram чи ні, чи приховувати від себе кількість позначок "подобається" під постами з стрічки новин", - зазначено в повідомленні компанії.

Деталі

Тестування нової функції проходило в кількох країнах. Протягом місяців компанія обробляла й аналізувала отриманий зворотний зв'язок.

Причиною нововведення стало прагнення компанії допомогти деяким користувачам знизити відчуття соціального тиску.

Для активації функції потрібно перейти в налаштування програми і вибрати відповідний пункт або натиснути на іконку з трьома крапками в правому верхньому куті над своїм або чужим постом, а потім вибрати пункт "Приховати лічильник лайків". Після приховування лайків користувачі як і раніше зможуть бачити в статистиці, хто взаємодіяв з їх постами.

Протягом найближчих тижнів можливість приховування лайків з'явиться і в Facebook.

Додамо

Facebook вперше почав тестування функції приховування лайків у вересні 2019 року, щоб побачити, чи поліпшить це досвід використання платформи. Instagram теж поступово продовжував тестувати аналогічну можливість.