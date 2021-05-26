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В Instagram появилась новая функция, которая позволяет скрывать лайки

Киев • УНН

 • 23731 просмотра

КИЕВ. 26 мая. УНН. В социальной сети Instagram появилась функция, позволяющая скрывать под своими постами в ленте отметки "нравится". Об этом говорится в блоге компании, передает УНН.

В Instagram появилась новая функция, которая позволяет скрывать лайки

Цитата

"С сегодняшнего дня пользователи смогут выбирать скрывать ли счетчик отметок "нравится" под своими постами в Instagram или нет, скрывать ли от себя количество отметок "нравится" под постами с ленты новостей", - говорится в сообщении компании.

Детали

Тестирование новой функции проходило в нескольких странах. В течение месяцев компания обрабатывала и анализировала полученную обратную связь.

Причиной нововведения стало стремление компании помочь некоторым пользователям снизить чувство социального давления.

Для активации функции нужно перейти в настройки программы и выбрать соответствующий пункт или нажать на иконку с тремя точками в правом верхнем углу над своим или чужим постом, а затем выбрать пункт "Скрыть счетчик лайков". После сокрытия лайков пользователи по-прежнему смогут видеть в статистике, кто взаимодействовал с их постами.

В течение ближайших недель возможность сокрытия лайков появится и в Facebook.

Добавим

Facebook впервые начал тестирование функции сокрытия лайков в сентябре 2019 года, чтобы увидеть, улучшит ли это опыт использование платформы. Instagram тоже постепенно продолжал тестировать аналогичную возможность.

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