Instagram змінив алгоритм публікацій Stories

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Алгоритм роботи змінили через те, як соціальну мережу звинуватили в цензуруванні пропалестинських повідомлень під час конфлікту в Секторі Гази.

У компанії кажуть, що Stories, в яких публікуються пости зі стрічки, не отримують тієї аудиторії, на яку люди розраховують, вони не набирають очікувану кількість переглядів. Зазначається, що новий алгоритм дозволить платформі поширювати найбільш важливі новини.

Цитата

“З часом ми перейдемо до того, щоб надавати повідомленнями, якими повторно поділилися, такий же пріоритет, як і оригінальним Stories”, — йдеться в повідомленні.

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В Instagram з’явилася нова функція, яка дозволяє приховувати лайки.