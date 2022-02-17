Instagram внедряет новую функцию: что известно

Детали

По его словам, во время просмотра историй, на нижней панели, где расположено поле для ввода сообщения, появится значок “понравиться”. Автор истории получит сообщение о лайке, но в личных сообщениях не появится чат.

Моссери заявил, что новая функция позволит не засорять личные сообщения лишними чатами. Только сам автор истории будет знать, кто лайкнул его "сториз". Для этого ему нужно будет перейти к разделу, где будут показываться просмотры.

Новую функцию начали водить постепенно и вскоре она будет доступна всем пользователям.

Напомним

В настольной версии мессенджера WhatsApp появится возможность фонового прослушивания голосовых сообщений.